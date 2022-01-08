ОФОРМИТЬ ОСАГО ЗА 5 МИНУТ ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ В ОФИСЕ

Застрахуем молодых и аварийных водителей, мотоциклы и грузовые, ГАЗ и другие ТС

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Они нужны для персонального расчета цены и обрабатываются в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации.

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ОСАГО76 покажет все доступные варианты и цены полисов от наших партнеров.

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ОПЛАТИТЕ И ПОЛУЧИТЕ ПОЛИС

Быстро и безопасно оплатите полис банковской картой. Он придет вам на email и будет добавлен в базу РСА.

Нет времени оформлять? Не получается оформить? Отказывают в страховании? Отправьте нам фото документов, мы сами произведем расчёт и перезвоним!

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    Оформить страховой полис ОСАГО на автомобиль в Рыбинске онлайн

    ОНЛАЙН

    Только настоящие полисы - гарантия проверки по базам РСА;

    ДЕШЕВЛЕ ЧЕМ В ОФИСЕ

    Мы не являемся страховой компанией, у нас нет цели увеличить лимиты выплат за ваши деньги, застраховать вашу жизнь или сделать КАСКО с аварийным комиссаром.

    БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СТРАХОВОК

    Мы предлагаем только то, что вам нужно - полис ОСАГО без пакетов и дополнительных услуг. Один звонок и через 10 минут вы получите полную стоимость страховки.

    На стоимость страхового полиса влияют следующие факторы

    Для восстановления КБМ понадобятся документы, которые позволят идентифицировать водителя и восстановить фактическое состояние дел. Это могут быть:

    МОЩНОСТЬ ТС
    РЕГИОН РЕГИСТРАЦИИ ВЛАДЕЛЬЦА ТС
    АВАРИИ
    ЧИСЛО ВОДИТЕЛЕЙ
    ВОЗРАСТ И СТАЖ ВОДИТЕЛЯ
    СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛИСА

    Дополнительные услуги

    Помимо страхования автомобиля, наша компания может помочь вам с другими вопросами:

    ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ

    Договор купли-продажи необходимо заключать для снятия с учета и регистрации автомобиля в ГИБДД.

    ВОССТАНОВЛЕНИЕ СКИДКИ / КБМ

    Если вы поменяли права или предыдущая страховая внезапно обанкротилась, накопленные достижения по КБМ могут пропасть.

    ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР

    Мы поможем вам пройти технический осмотр и получить необходимый документ.

    ЗАПИСЬ В ГИБДД

    После покупки автомобиля его надо поставить на учет. Мы поможем записаться на прием в ГИБДД на удобное время.

    ГОСПОШЛИНЫ И ШТРАФЫ СО СКИДКОЙ

    Мы запросим данные в базе РСА и восстановим справедливость, в цене нового полиса ОСАГО учтены ваши заслуги в безаварийной езде.
    Оставьте свои контактные данные и мы ответим на любые возникающие вопросы, проконсультируем и подскажем решение!

    Частые вопросы

    Какие фото документов нужны для расчета/оформления полиса ОСАГО?

    • Паспорт РФ собственника ТС (главная и прописка)
    • Права всех водителей (2 стороны)
    • Свидетельство о регистрации ТС или ПТС (2 стороны)

    Как правильно оформить европротокол при ДТП?

    Мы прикрепили для вас БЛАНК ЕВРОПРОТОКОЛА и ПРИМЕР его заполнения

    Где проверить полис ОСАГО?

    На сайте РСА (Российский союз автостраховщиков) - https://autoins.ru/

    Где проверить КБМ?

    На сайте РСА (Российский союз автостраховщиков) - https://autoins.ru/

    Где проверить техосмотр?

    На сайте ГИБДД - https://гибдд.рф/

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      Наши контакты

      ТРЦ ВИКОНДА
      +7 (930) 101-33-38 osago76.vikonda@gmail.com

      Рыбинск, Бабушкина 29

      ТЦ ФЛАГМАН - ГЛАВНЫЙ ОФИС
      +7 (961) 027-33-38 76osago@gmail.com

      Рыбинск, Герцена 34, цокольный этаж, офис 8

      НОВЫЙ НЕКОУЗ
      +7 (920) 103-14-40 76osago@gmail.com

      Новый Некоуз, Колхозная 40