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ОПЛАТИТЕ И ПОЛУЧИТЕ ПОЛИС
Быстро и безопасно оплатите полис банковской картой. Он придет вам на email и будет добавлен в базу РСА.
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Оформить страховой полис ОСАГО на автомобиль в Рыбинске онлайн
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Только настоящие полисы - гарантия проверки по базам РСА;
ДЕШЕВЛЕ ЧЕМ В ОФИСЕ
Мы не являемся страховой компанией, у нас нет цели увеличить лимиты выплат за ваши деньги, застраховать вашу жизнь или сделать КАСКО с аварийным комиссаром.
БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СТРАХОВОК
Мы предлагаем только то, что вам нужно - полис ОСАГО без пакетов и дополнительных услуг. Один звонок и через 10 минут вы получите полную стоимость страховки.
На стоимость страхового полиса влияют следующие факторы
Для восстановления КБМ понадобятся документы, которые позволят идентифицировать водителя и восстановить фактическое состояние дел. Это могут быть:
Дополнительные услуги
Помимо страхования автомобиля, наша компания может помочь вам с другими вопросами:
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Договор купли-продажи необходимо заключать для снятия с учета и регистрации автомобиля в ГИБДД.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СКИДКИ / КБМ
Если вы поменяли права или предыдущая страховая внезапно обанкротилась, накопленные достижения по КБМ могут пропасть.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР
Мы поможем вам пройти технический осмотр и получить необходимый документ.
ЗАПИСЬ В ГИБДД
После покупки автомобиля его надо поставить на учет. Мы поможем записаться на прием в ГИБДД на удобное время.
ГОСПОШЛИНЫ И ШТРАФЫ СО СКИДКОЙ
Мы запросим данные в базе РСА и восстановим справедливость, в цене нового полиса ОСАГО учтены ваши заслуги в безаварийной езде.
Оставьте свои контактные данные и мы ответим на любые возникающие вопросы, проконсультируем и подскажем решение!
Частые вопросы
Какие фото документов нужны для расчета/оформления полиса ОСАГО?
- Паспорт РФ собственника ТС (главная и прописка)
- Права всех водителей (2 стороны)
- Свидетельство о регистрации ТС или ПТС (2 стороны)
Как правильно оформить европротокол при ДТП?
Мы прикрепили для вас БЛАНК ЕВРОПРОТОКОЛА и ПРИМЕР его заполнения
Где проверить полис ОСАГО?
На сайте РСА (Российский союз автостраховщиков) - https://autoins.ru/
Где проверить КБМ?
На сайте РСА (Российский союз автостраховщиков) - https://autoins.ru/
Где проверить техосмотр?
На сайте ГИБДД - https://гибдд.рф/
Наши контакты
Рыбинск, Бабушкина 29
Рыбинск, Герцена 34, цокольный этаж, офис 8
Новый Некоуз, Колхозная 40